Новости версия для печати Сегодня в орловском краеведческом музее - день открытых дверей национального парка «Орловское полесье» В этом году парк отмечает четверть века. И его сотрудники приглашают в гости орловцев и готовы познакомить их с уникальной природой. И, конечно, рассказать о властелине полесья - европейском зубре.



Утром со школьниками провели интерактивную встречу. Ребята посмотрели документальный фильм «Зубры России: прошлое, настоящее, будущее». Картина была снята в заповедном уголке в прошлом году. Многие пока видели этого исполина только по телевизору. А, между тем, поголовье зубров в Орловском полесье уже перевалило за 500, и это самое крупное стадо в России. Наталья Шпиленок замдиректора по экологическому просвещению и туризму НП «Орловское полесье»: «С 1996 года была начата эта работа, и сейчас мы имеем достойную численность, достойное поголовье, которым гордимся не только на российском, но и на международном уровне». Днем в музее состоялись публичный показ фильма о зубрах, и открытие выставки фотографии и детских рисунков на тему разнообразной природы полесья. В рамках 25-летия парка здесь же прошла и научно-практическая конференция, посвященная дню заповедников и национальных парков. Наталья Шпиленок замдиректора по экологическому просвещению и туризму НП «Орловское полесье»: «Будут рассматриваться как вопросы программы восстановления популяции зубра европейского, так и вопросы других направлений научной деятельности, экопросвещения и туризма». Сотрудники приглашают орловцев и гостей города сегодня посетить «Орловское полесье» в краеведческом музее, а в ближайшие выходные приехать туда всей семьей.





Эва Стасюлевич

15 мая 2019 года







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