Новости версия для печати Пора в садик! 16 мая начнётся запись в детский сад в микрорайоне «Болховский» города Орла. Об этом сообщили в управлении общего образования Орловского района.



Заявления от родителей ждут в администрации по адресу ул. Полярная, 12, кабинет 213 . Можно записаться и онлайн - на портале Госуслуг. Детский сад рассчитан на 230 мест. А завершить его строительство подрядчик планирует до конца этого года.





Надежда Невматулина

15 мая 2019 года







На главную страницу





