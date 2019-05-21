Новости версия для печати В орловском СК начали доследственную проверку в отношении сотрудника полиции Находясь в служебном помещении, он применил насилие. Действия полицейского зафиксировала камера видеонаблюдения.



Запись обнародовали в соцсетях неизвестные лица. В полицейском, который бьет ногой лежащего на полу мужчину, многие опознали начальника Дмитровского отдела внутренних дел. сообщается на сайте СК РФ по Орловской области. Следственными органами проводится доследственная проверка по факту противоправных действий сотрудника полиции, который, находясь в служебном помещении, применил физическое насилие к неустановленному мужчине,на сайте СК РФ по Орловской области. В региональном УМВД сообщили, что инцидент взят под контроль начальником УМВД России по Орловской области Юрием Савенковым. Ведется служебная проверка.





Орловское Информбюро

15 мая 2019 года







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