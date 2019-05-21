В орловском СК начали доследственную проверку в отношении сотрудника полиции

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вторник
21.05.2019
6:33:15
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В орловском СК начали доследственную проверку в отношении сотрудника полицииНаходясь в служебном помещении, он применил насилие. Действия полицейского зафиксировала камера видеонаблюдения.
Запись обнародовали в соцсетях неизвестные лица. В полицейском, который бьет ногой лежащего на полу мужчину, многие опознали начальника Дмитровского отдела внутренних дел.
Следственными органами проводится доследственная проверка по факту противоправных действий сотрудника полиции, который, находясь в служебном помещении, применил физическое насилие к неустановленному мужчине, сообщается на сайте СК РФ по Орловской области.
В региональном УМВД сообщили, что инцидент взят под контроль начальником УМВД России по Орловской области Юрием Савенковым. Ведется служебная проверка.
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