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Сегодня в Орле стартует конкурс ученических бригад

В конкурсе принимают участие школьники в возрасте от 14 до 18 лет.



Участвовать в конкурсе будут те, кто уже выбрал профессию и готов связать свое будущее с сельским хозяйством. Животноводы и пахари, агрономы и садоводы, дизайнеры ландшафта и экологи. Юные аграрии ответят на вопросы по своей специальности и продемонстрируют, что уже умеют, на деле. Конкурс пройдет на нескольких площадках, участникам предоставят необходимое оборудование и технику.



Команда, которая станет победителем, отправиться в июле в Алтайский край – защищать честь нашего региона на всероссийском этапе конкурса.