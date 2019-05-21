Новости версия для печати На Орловщине отменен особый противопожарный режим Об этом сообщают в региональном управлении МЧС.



Напомним, под строгим контролем пожарных находились Орловский, Верховский, Болховский и Ливенский районы из-за большого количества пожаров, причиной которых, чаще всего, был пал сухой травы. На данный момент погода внесла свои коррективы и обстановка нормализировалась. Тем не менее, сотрудники МЧС призывают не забывать о правилах пожарной безопасности, особенно во время отдыха на природе. Пожарные продолжат патрулировать лесные массивы.





Мария Семак

16 мая 2019 года







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