Новости версия для печати Больше трех тысяч вакансий заявлено на сайте Орловской областной службы занятости Самые востребованные специальности – водители, продавцы, электромонтажники, слесари и подсобные рабочие.



Некоторые районы области особо нуждаются во врачах, медсестрах и педагогах. Есть рабочие места и для орловцев с ограничениями по здоровью – их приглашают в музеи и библиотеки. Всего в базе представлено больше 700 мест в рамках квот для инвалидов.





Мария Семак

16 мая 2019 года







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