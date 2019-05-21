Больше трех тысяч вакансий заявлено на сайте Орловской областной службы занятости

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вторник
21.05.2019
6:32:57
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Больше трех тысяч вакансий заявлено на сайте Орловской областной службы занятостиСамые востребованные специальности – водители, продавцы, электромонтажники, слесари и подсобные рабочие.
Некоторые районы области особо нуждаются во врачах, медсестрах и педагогах. Есть рабочие места и для орловцев с ограничениями по здоровью – их приглашают в музеи и библиотеки. Всего в базе представлено больше 700 мест в рамках квот для инвалидов.
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