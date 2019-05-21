Новости версия для печати Почитал сам – передай другому В Орле на остановках и в парках могут появиться стенды для обмена книгами.



Предложение обустроить подобные «библиотеки» поступило от орловской молодежи – активисты направили обращение к губернатору через соцсети. Глава региона поручил городским властям найти возможность воплотить идею в жизнь. Вопрос обсудили на рабочем совещании в мэрии, и теперь управлению градостроительства предстоит подготовить предложения по внешнему виду стендов и выбрать места их установки. В качестве подходящих общественных территорий глава администрации г. Орла Александр Муромский предложил Городской парк культуры и отдыха, Дворянское гнездо и Историко-литературный квартал.





Мария Семак

16 мая 2019 года







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