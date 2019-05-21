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За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 11 ДТП

15 мая в 08:30 водитель, управляя т/с «Ваз-2110» двигался по автодороге Залегощь - Красное и в районе 6 км допустил съезд в правый придорожный кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в Залегощенскую ЦРБ попутным транспортом.

15 мая в 23:50 водитель т/с «3010GA» двигался по а/д М-2 «Крым» со стороны Курска и в районе 456 км произошло столкновение с т/с «КАМАЗ 5490-S5» с полуприцепом «НЕФАЗ», который двигался во встречном направлении, с последующим столкновением «КАМАЗа» с т/с «Мерседес», которые в результате столкновения опрокинулись. В результате ДТП водитель т/с КАМАЗ получил телесные повреждения и был госпитализирован в ООКБ.

16 мая в поселке Кромы в3 часа ночи 15-летний водитель, не имея права управления, управлял мопедом неустановленной марки и двигался по ул. Карла Маркса. В районе дома № 47 он не выбрал скорость, соответствующую дорожным условиям, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие – бордюр. В результате ДТП несовершеннолетний водитель мопеда получил телесные повреждения и был доставлен в НКМЦ им. З.И. Круглой.