Новости версия для печати В Орле готовятся к пляжному сезону Официально он стартует через две недели. Сейчас в регионе идет проверка водоемов и подготовка пляжей.



В Орле в этом году оборудуют два места для купания. Это пляжи на озере Светлая Жизнь и на реке Ока в районе Городского парка культуры и отдыха. Здесь будет организовано дежурство спасателей и медицинских работников. Администрация Орла напоминает – в других местах купаться запрещено! Нарушение запрета грозит штрафом от 1 000 до 3 000 тысяч не рублей. И, что самое главное – это опасно для жизни. Согласно печальной статистике, несчастные случаи на воде происходят именно в необорудованных местах.





Мария Семак

16 мая 2019 года







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