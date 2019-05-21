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Орловские предприятия подали заявки на участие в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт»

Ведущие промышленные предприятия Орловщины подали заявки на заключение соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности.

Сейчас в регионе реализуется национальный проект "Международная кооперация и экспорт". И согласно ему доля промышленного экспорта нашей области в этом году должна составить 170 миллионов долларов США.

Предприятия, заключившие соглашения, смогут получить доступ к финансированию экспортных проектов и возможность использовать широкую линейку банковских инструментов, - отметили в профильном департаменте региона. При этом российские производства смогут выйти на зарубежный рынок. Нацпроект предусматривает финансирование. Заявки среди первых подали два ведущих предприятия области.

Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «Активность высокая со стороны промышленных предприятий по участию в этих национальных проектах. Потому что руководители предприятий понимают значимость для своих предприятий, для развития всего их бизнеса и по освоению новых рынков».