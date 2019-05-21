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В Орле планируют расселить аварийные дома

В соответствии с программой в Орле предполагается расселение 127 многоквартирных домов, общей площадью 44,8 тыс. кв. м, в которых проживает 3 229 человек.

На реализацию мероприятий по переселению на 2019-2025 годы выделено 1,378 млрд. рублей.

В 2019-2020 годах в соответствии с доведенными лимитами (156,4 млн рублей) предполагается расселение 20 многоквартирных жилых домов, в которых расположено 165 жилых помещений и проживают 423 человека.

На сайте администрации города Орла опубликован список многоквартирных домов, планируемых к переселению по этапу 2019-2020 годов:

ул. Васильевская, 48

ул. Пушкина, 100

ул. Автогрейдерная, 9

ул. Льва Толстого, 20

ул. Мичурина, 70

ул. Рабочий городок, 31

ул. Плещеевская, 14

ул. Плещеевская, 10

ул. Плещеевская 12

ул. Плещеевская, 6

ул. Плещеевская, 8

ул. Куйбышева, 1

ул. Куйбышева, 3

ул. 1-я Пушкарная, 8

ул. 1-я Пушкарная, 14

ул. Привокзальная, 42

ул. Пушкина, 100а

ул. Рабочий городок, 20

ул. Карачевская, 86

ул. Грановского, 1.