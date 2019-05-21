В Орле планируют расселить аварийные дома

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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В Орле планируют расселить аварийные домаПравительство Орловской области утвердило адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы.
В соответствии с программой в Орле предполагается расселение 127 многоквартирных домов, общей площадью 44,8 тыс. кв. м, в которых проживает 3 229 человек.
На реализацию мероприятий по переселению на 2019-2025 годы выделено 1,378 млрд. рублей.
В 2019-2020 годах в соответствии с доведенными лимитами (156,4 млн рублей) предполагается расселение 20 многоквартирных жилых домов, в которых расположено 165 жилых помещений и проживают 423 человека.
На сайте администрации города Орла опубликован список многоквартирных домов, планируемых к переселению по этапу 2019-2020 годов:
- ул. Васильевская, 48
- ул. Пушкина, 100
- ул. Автогрейдерная, 9
- ул. Льва Толстого, 20
- ул. Мичурина, 70
- ул. Рабочий городок, 31
- ул. Плещеевская, 14
- ул. Плещеевская, 10
- ул. Плещеевская 12
- ул. Плещеевская, 6
- ул. Плещеевская, 8
- ул. Куйбышева, 1
- ул. Куйбышева, 3
- ул. 1-я Пушкарная, 8
- ул. 1-я Пушкарная, 14
- ул. Привокзальная, 42
- ул. Пушкина, 100а
- ул. Рабочий городок, 20
- ул. Карачевская, 86
- ул. Грановского, 1.