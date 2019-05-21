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В Орле планируют расселить аварийные дома

Правительство Орловской области утвердило адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы.

В соответствии с программой в Орле предполагается расселение 127 многоквартирных домов, общей площадью 44,8 тыс. кв. м, в которых проживает 3 229 человек.
 
На реализацию мероприятий по переселению на 2019-2025 годы выделено 1,378 млрд. рублей. 
 
В 2019-2020 годах в соответствии с доведенными лимитами (156,4 млн рублей) предполагается расселение 20 многоквартирных жилых домов, в которых расположено 165 жилых помещений и проживают 423 человека.
 
На сайте администрации города Орла опубликован список многоквартирных домов, планируемых к переселению по этапу 2019-2020 годов:
  • ул. Васильевская, 48
  • ул. Пушкина, 100
  • ул. Автогрейдерная, 9
  • ул. Льва Толстого, 20
  • ул. Мичурина, 70
  • ул. Рабочий городок, 31
  • ул. Плещеевская, 14
  • ул. Плещеевская, 10
  • ул. Плещеевская 12
  • ул. Плещеевская, 6
  • ул. Плещеевская, 8
  • ул. Куйбышева, 1
  • ул. Куйбышева, 3
  • ул. 1-я Пушкарная, 8
  • ул. 1-я Пушкарная, 14
  • ул. Привокзальная, 42
  • ул. Пушкина, 100а
  • ул. Рабочий городок, 20
  • ул. Карачевская, 86
  • ул. Грановского, 1.



Орловское Информбюро
16 мая 2019 года

 


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