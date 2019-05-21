Новости версия для печати Орловские музеи в прошлом году посетили 193 тысячи человек Это на 16% больше, чем в 2017 году.



За год в музеях прошло более 300 выставок. И это, несмотря на то что музеи писателей Андреева и Лескова сейчас находятся на реконструкции. Как рассказали в областном управлении культуры и архивного дела, в рамках нацпроекта «Культура» планируется увеличить посещаемость экспозиций еще на 15 %.





Надежда Невматулина

16 мая 2019 года







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