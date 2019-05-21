Новости версия для печати В новый детский сад микрорайона «Болховский» в Орле уже обратилось 230 родителей Записывать детей в новый детский сад начали сегодня.



Существует электронная очередь, а можно подать заявление в администрации Орловского района во вторник после двух и в четверг - с утра. По предварительным прогнозам строительство нового сада закончат уже в ноябре этого года.





Татьяна Напольских

16 мая 2019 года







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