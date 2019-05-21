Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:35 на телеканале «Россия».



- Новое «Поле чудес»? ОНФ и сельские власти пытаются предотвратить появление свалки. - Прививка для каштанов. В Орле спасают деревья современными методами. - Спрос есть. Уже более 200 родителей подали заявление в сад в микрорайоне «Болховский». - Профессиональный подход. Сегодня стартовал слет ученических бригад. - Не в ответе за тех, кого приручили?



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Вести-Орёл

16 мая 2019 года







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