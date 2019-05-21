Новости версия для печати За первый квартал этого года орловский Роспотребнадзор принял 88 обращений В региональном управлении Роспотребнадзора подвели итоги работы по защите прав потребителей в сфере ЖКХ.



Чаще всего орловцы обращались с жалобами на то, что жилищно-эксплуатационные организации не выполняют обязанности по содержанию общего имущества жилых многоквартирных домов и выставляют счет за вывоз твердых коммунальных отходов без заключения договора об оказании услуг. Обращения для рассмотрения перенаправлены в Управление жилищной инспекции Орловской области и в администрацию Орла.





Мария Семак

17 мая 2019 года







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