Новости версия для печати Орловские школьники - против «войны на дорогах» Ребята приняли участие в масштабном флешмобе, который проходит в рамках V Глобальной недели безопасности движения.



Всероссийскую профилактическую эстафету приняли сотрудники региональной Госавтоинспекции и привлекли к акции « Сохрани жизнь! #Выскажись » учеников школ № 18 и № 37. Вместе полицейские и подростки обратились к водителям с призывом остановить «войну на дорогах», соблюдать правила дорожного движения, относится друг к другу с уважением.

Поддержали акцию и спортсмены.





Мария Семак

17 мая 2019 года







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