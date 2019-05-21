Новости версия для печати Шанс выйти в «LUDI» Хотите попасть на фестиваль «Люди»? Сфотографируйте Орел! Пригласительные на спектакли – главный приз за победу в фотоконкурсе, который уже стартовал.



Международный театральный фестиваль «LUDI» - одно из самых ярких культурных событий в жизни областного центра. Свои лучшие спектакли представляют театральные коллективы из самых разных стран мира и со всей России.



Попасть на просмотр – значит получить массу ярких впечатлений. И у тех, кто примет участие в конкурсе, есть такая возможность. Для этого надо прислать организаторам фотографии Орла с пометкой «Весна в городе» - авторы самых лучших пейзажей, самых красочных и оригинальных снимков, получат в подарок билеты. Все подробности о конкурсе можно узнать в группе театра «Свободное пространство» в социальных сетях.











Мария Семак

17 мая 2019 года







На главную страницу





