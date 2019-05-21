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вторник
21.05.2019
6:31:32
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Шанс выйти в «LUDI»Хотите попасть на фестиваль «Люди»? Сфотографируйте Орел! Пригласительные на спектакли – главный приз за победу в фотоконкурсе, который уже стартовал.
Международный театральный фестиваль «LUDI» - одно из самых ярких культурных событий в жизни областного центра. Свои лучшие спектакли представляют театральные коллективы из самых разных стран мира и со всей России.
Попасть на просмотр – значит получить массу ярких впечатлений. И у тех, кто примет участие в конкурсе, есть такая возможность. Для этого надо прислать организаторам фотографии Орла с пометкой «Весна в городе» - авторы самых лучших пейзажей, самых красочных и оригинальных снимков, получат в подарок билеты. Все подробности о конкурсе можно узнать в группе театра «Свободное пространство» в социальных сетях.
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