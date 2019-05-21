Новости версия для печати На следующей неделе Орел примет спартакиаду «Юность России» На Орловщину приедут более тысячи спортсменов из 30 областей России.



В программе турнира состязания по девяти видам спорта - мини-футбол, волейбол, баскетбол, легкоатлетический кросс, настольный теннис, шахматы, плавание, дартс и перетягивание каната. Борьба за награды развернется сразу на четырех площадках - на базе опорного вуза, на стадионе им. Ленина, в училище олимпийского резерва и в шахматно-шашечной школе. Орловщину будут представлять победители областной Спартакиады, которая прошла в 2018-2019 учебном году.





Мария Семак

17 мая 2019 года







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