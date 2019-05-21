Новости версия для печати В Орле 19-летний водитель сбил пешехода За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 11 ДТП. Из них одно ДТП с пострадавшим, в результате один человек получил телесные повреждения.



16 мая в 21:40 водитель 2000 г.р., управляя автомобилем «Фольксваген Поло», в районе дома №42 по ул. Наугорское шоссе допустил наезд на женщину 1958 г.р., которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в приемное отделение ООКБ. После оказания помощи, пострадавшей было назначено амбулаторное лечение.





Орловское Информбюро

17 мая 2019 года







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