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Коротко о главном

- 230 новых мест. Юные жители микрорайона «Болховский» уже планируют, чем будут заниматься в новом детском саду, строительство которого вышло на финишную прямую.





- Станция Орел. Остановка - целый месяц. В наш город прибыл «Курьерский поезд Маршака»: интерактивная выставка-игра расположилась в музее Тургенева.





- ЖКХ в зоне пристального внимания. На что жалуются орловцы?





- За лучший снимок - выход в «Люди»: горожан приглашают к участию в фотоконкурсе.





- «Юность России» пройдет в Орле. На турнир приедут больше тысячи спортсменов.

