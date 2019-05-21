Новости версия для печати Сегодня орловцам предложили сменить четыре колеса на два Горожанам было предложено добраться до работы на велосипеде.



Акция проходит по всей России три раза в год. И показывает, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно. В Госавтоинспекции напоминают, что водитель велотранспорта - такой же участник дорожного движения, как пешеход или автомобилист. С начала года в регионе произошло 11 наездов на велосипедистов. Семь их них - в областном центре. В результате ДТП пострадали четверо детей и один взрослый. Дорожные полицейские еще раз обращают внимание, что выезжать на дорогу на велосипеде может только гражданин, достигший 14 лет, кроме того, инспекторы просят не пренебрегать шлемом и даже взять за правило его использование.





Надежда Невматулина

17 мая 2019 года







На главную страницу





