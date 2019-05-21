Сегодня орловцам предложили сменить четыре колеса на два

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вторник
21.05.2019
6:31:13
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Сегодня орловцам предложили сменить четыре колеса на дваГорожанам было предложено добраться до работы на велосипеде.
Акция проходит по всей России три раза в год. И показывает, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно.
В Госавтоинспекции напоминают, что водитель велотранспорта - такой же участник дорожного движения, как пешеход или автомобилист. С начала года в регионе произошло 11 наездов на велосипедистов. Семь их них - в областном центре. В результате ДТП пострадали четверо детей и один взрослый. Дорожные полицейские еще раз обращают внимание, что выезжать на дорогу на велосипеде может только гражданин, достигший 14 лет, кроме того, инспекторы просят не пренебрегать шлемом и даже взять за правило его использование.
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