Новости версия для печати С Пушкиным - по жизни В этом году, исполняется 220 лет со дня рождения Пушкина. Орловский институт развития образования в течение нескольких месяцев проводил в школах города и области конкурсы, посвященные этому событию. И сегодня в библиотеке имени Бунина наградили победителей шести номинаций.



Маргарита Цыганкова, заведующая отделом русского языка и литературы института развития образования: «Пушкин занимает особое место в сердце каждого русского человека. И у нас есть хорошая традиция - раз в пять лет мы проводим такие мероприятия. И они у нас проходят не формально». Победителями стали не только любители русской словесности, но и чтецы, и исследователи творчества поэта, и даже юные мультипликаторы, и создатели буктрейлеров. В списке награждаемых 160 школьников со всего региона. И, как отмечают организаторы, такое количество участников еще раз подтверждает фразу «Пушкин - наше всё».





Надежда Невматулина

17 мая 2019 года







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