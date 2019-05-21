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Коротко о главном

- На двух колесах - но тоже участник движения. С начала года в регионе произошло 11 наездов на велосипедистов.





- На Алтай - представлять Орёл. Победители слёта ученических бригад отправятся на Всероссийский этап уже в июле.





- В Орел на месяц приехал «Курьерский поезд Маршака».





- «Пока в России Пушкин длится…». Победителями областного Пушкинского фестиваля стали 160 школьников региона.

