Новости версия для печати За шум – ответят В этом году орловская полиция составила 210 протоколов за нарушение закона о тишине.



По всем фактам материалы переданы на рассмотрение в административные комиссии.



Стражи правопорядка напоминают, что соблюдать тишину и с уважением относиться к праву соседей на отдых необходимо с 23:00 до 7:00 в рабочие дни и с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни.



Тишину также нужно соблюдать с 13:00 до 15:00 ежедневно.





Мария Семак

18 мая 2019 года







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