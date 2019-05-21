Новости версия для печати Интерактивная карта свалок проекта ОНФ продолжает пополняться новыми адресами В настоящее время на интерактивной карте в Орловской области граждане отметили 212 точек.



мусорные завалы, сообщают активисты. Ранее общественники уже обращались в администрацию сельского поселения, но ситуация не изменилась. На сегодняшний день мусор продолжают вывозить на территорию, свалка бытовых и промышленных отходов растянулась почти на два километра, сообщают в ОНФ. Так, около деревни Образцово в Орловском районе образовались настоящие, сообщают активисты. Ранее общественники уже обращались в администрацию сельского поселения, но ситуация не изменилась. На сегодняшний день мусор продолжают вывозить на территорию, свалка бытовых и промышленных отходов растянулась почти на два километра, сообщают в ОНФ.

В настоящее время на интерактивной карте в Орловской области граждане отметили 212 точек. Это места несанкционированного складирования отходов. Из них 103 свалки уже ликвидированы, остальные находятся в работе у региональных органов власти и надзорных ведомств.





Мария Семак

18 мая 2019 года







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