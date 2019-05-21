Новости версия для печати В Орле Союз пенсионеров России продолжает набор на бесплатные курсы компьютерной грамотности В этом году слушателями могут стать и граждане предпенсионного возраста.



Занятия проводятся по 24-часовой программе. Студентам «золотого возраста» помогут освоить основные навыки работы на компьютере, а также научатся пользоваться электронной почтой, социальными сетями, скайпом, личными кабинетами различных ведомств и другими полезными Интернет-сервисами. Помимо того, ежегодно в регионе проводится компьютерное многоборье, и те, кто окончил курсы, могут принимать участие в соревнованиях.



Записаться на курсы можно по телефону 47-16-22.





Мария Семак

19 мая 2019 года







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