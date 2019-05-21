Новости версия для печати Дачные вопросы – на горячей линии кадастровой палаты Росреестра Что можно строить на садовых участках, или как прописаться на даче? На эти и другие вопросы готовы ответить специалисты кадастровой палаты Россреестра. Сегодня в управлении начинает работу тематическая горячая линия.



Напомним, до конца февраля этого года для жилых строений, домов на садоводческих и дачных участках действовал переходный период. В течение этого времени разрешалось поставить объект на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности в упрощенном порядке.



Что изменилось теперь – разъяснят эксперты по телефону 8 (4862) 59-86-63. Горячая линия будет работать до 24 мая.





Мария Семак

20 мая 2019 года







На главную страницу





