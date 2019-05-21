Дачные вопросы – на горячей линии кадастровой палаты Росреестра

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вторник
21.05.2019
6:29:55
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Дачные вопросы – на горячей линии кадастровой палаты РосреестраЧто можно строить на садовых участках, или как прописаться на даче? На эти и другие вопросы готовы ответить специалисты кадастровой палаты Россреестра. Сегодня в управлении начинает работу тематическая горячая линия.
Напомним, до конца февраля этого года для жилых строений, домов на садоводческих и дачных участках действовал переходный период. В течение этого времени разрешалось поставить объект на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности в упрощенном порядке.
Что изменилось теперь – разъяснят эксперты по телефону 8 (4862) 59-86-63. Горячая линия будет работать до 24 мая.
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