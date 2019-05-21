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За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 32 ДТП

18 мая в деревне Малая Куликовка в 09:40 водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Лада Гранта», двигался по ул. Центральная и напротив д. № 198 допустил наезд на мальчика 2009 г.р., который двигался в попутном направлении. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и скорой помощью был доставлен в НКМЦ им. З.И. Круглой. После оказания отпущен на амбулаторное лечение.

18 мая в 11:30 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21703», двигался по автодороге Нарышкино - Парамоново и на 2 км данной автодороги не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом проезда перекрестка, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «КАМАЗ», движущегося по главной дороге. В результате ДТП водитель «ВАЗ-21703» скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, пассажир «ВАЗ» с полученными телесными повреждениями был доставлен на карете скорой медицинской помощи в ООКБ г. Орла. Госпитализирован в реанимационное отделение.

19 мая в Болхове в 03:00 несовершеннолетний водитель 2001 г.р., управляя мопедом, не имея права управления, двигался по ул. Генерала Белова и в районе дома № 60 допустил падение с мопеда, в результате чего получил телесные повреждения. За медицинской помощью обратился в Болховскую ЦРБ.

19 мая в поселке Кромы в17:35 водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», двигался по ул.Карла Маркса и в районе дома № 1 допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть автодороги М2-Крым по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и с места ДТП доставлен в Кромскую ЦРБ, госпитализирован.

19 мая в Орле в 18:35 водитель, управляя мотоциклом «RACER», следовал по ул. Молдавской и в районе д. 161 по ул. Пятницкой не учел особенности транспортного средства и допустил опрокидывание. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, автомашиной скорой медицинской помощи доставлен в больницу им. Семашко, после осмотра отпущен.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области

