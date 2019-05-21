Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
21.05.2019
6:29:49
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Летопись войны

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 32 ДТП

Из них семь ДТП с пострадавшими, в результате которых семь человек получили телесные повреждения (среди них двое несовершеннолетних), один погиб.

18 мая в деревне Малая Куликовка в 09:40 водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Лада Гранта», двигался по ул. Центральная и напротив д. № 198 допустил наезд на мальчика 2009 г.р., который двигался в попутном направлении. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и скорой помощью был доставлен в НКМЦ им. З.И. Круглой. После оказания отпущен на амбулаторное лечение. 
 
18 мая в 11:30 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21703», двигался по автодороге Нарышкино - Парамоново и на 2 км данной автодороги не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом проезда перекрестка, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «КАМАЗ», движущегося по главной дороге. В результате ДТП водитель «ВАЗ-21703» скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, пассажир «ВАЗ» с полученными телесными повреждениями был доставлен на карете скорой медицинской помощи в ООКБ г. Орла. Госпитализирован в реанимационное отделение. 
 
19 мая в Болхове в 03:00 несовершеннолетний водитель 2001 г.р., управляя мопедом, не имея права управления, двигался по ул. Генерала Белова и в районе дома № 60 допустил падение с мопеда, в результате чего получил телесные повреждения. За медицинской помощью обратился в Болховскую ЦРБ. 
 
19 мая в поселке Кромы в17:35 водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», двигался по ул.Карла Маркса и в районе дома № 1 допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть автодороги М2-Крым по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и с места ДТП доставлен в Кромскую ЦРБ, госпитализирован. 
 
19 мая в Орле в 18:35 водитель, управляя мотоциклом «RACER», следовал по ул. Молдавской и в районе д. 161 по ул. Пятницкой не учел особенности транспортного средства и допустил опрокидывание. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, автомашиной скорой медицинской помощи доставлен в больницу им. Семашко, после осмотра отпущен.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
 



Орловское Информбюро
20 мая 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта