Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Травматологи Орловской областной клинической больницы проводят 1200 операций в год. Сегодня они получают поздравления с профессиональным праздником.

- Молодые кадры Орловщины - на госслужбе. Александр Востриков - о достижениях и планах.

- Все о «дачной амнистии»: сегодня Росреестр запустил тематическую горячую линию.

- Новые точки на интерактивной карте свалок: активисты ОНФ бьют тревогу.

-Пора учиться: в регионе продолжается набор пенсионеров и граждан предпенсионного возраста на курсы компьютерной грамотности. СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

20 мая 2019 года







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