Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Реальная помощь цифрового формата. Волонтеры готовы рассказать и показать, как не остаться без ТВ-сигнала.

- В органах госуправления - новое лицо. Сегодня представлен куратор Росимущества по Тульской, Рязанской и Орловской областям.

- Всегда - экстренная помощь. Сегодня врачи-травматологи получают поздравления

- «Как повяжешь галстук....». 500 юных орловцев на призыв «Будь готов!» ответили «Всегда готов!».



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Вести-Орёл

20 мая 2019 года







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