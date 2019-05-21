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Совещание в администрации Орловской области

Очередь на получение льготных лекарственных препаратов в регионе, по-прежнему, сохраняется. Об этом сегодня доложили на еженедельном аппаратном совещании в областном правительстве.

Из «плюсов» - она не такая массовая, как прежде; из «минусов» - финансовое обеспечение оставляет желать лучшего. А вот строительство детских садов идет строго по графику. В этом году сдадут сразу два дошкольных учреждения в новых микрорайонах «Зареченский» и «Болховский2». Планируется строительство яслей в 909-м квартале Орла и еще четырех детских садов - по области. 
 
В ближайшей перспективе список детских садов пополнится на четыре пункта. Уже идет разработка проектно-сметной документации на ясли в 909-м квартале. Подходит к завершению строительство детского сада в микрорайоне «Болховский». Там уже принимают заявки от родителей. До 31 октября дошкольное учреждение обещают ввести в эксплуатацию.
 
Юрий Парахин, глава Орловского района: «По состоянию на сегодня, ведется планировка территории, и нами объявлены торги на все необходимое оборудование, которое нужно разместить внутри к сдаче объекта».
 
Отставание от графиков и претензий к подрядчику нет и в микрорайоне «Зареченский». Здесь возводят детский сад на 230 мест. Освоено 60% от общей стоимости, - рапортуют на еженедельном совещание в областном правительстве.
 
Александр Муромский, глава администрации г.Орла: «Завершение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию должен быть осуществлен в срок до конца декабря 2019 года. Сметная стоимость строительства объекта составляет 199,7 млн рублей».
 
По-прежнему, признают чиновники, в регионе сложная ситуация с лекарственным обеспечением льготников. Очередь на получение лекарств минимизирована, но всё же имеется. 
 
Вадим Соколов, первый замгубернатора и председателя правительства Орловской области: «В Орловской области более 57 тысяч льготников, имеющих право на бесплатное получение лекарственных средств. текущем году на эти цели из регионального бюджета выделено 489 млн рублей, а вместе с федеральными средствами сумма превышает 627 млн рублей».
 
Основной проблемой в данном случае называют недостаточное финансирование. Есть фактор и несостоявшихся закупок, либо вообще отсутствием нужных препаратов на рынке. Говорили и о позитивном. Год Театра в регионе проходит без сбоев. Также как и весенние полевые работы - они уже близятся к завершению.



Анна Вайсергисер
20 мая 2019 года

 


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