Новости версия для печати Сначала спросят родителей В Орловской области реорганизацию сельских школ власти на местах должны согласовывать с родителями и департаментом образования.



Качественное образование и комфортные условия для каждого ребенка - это ставят во главу угла в вопросе реорганизации сельских малокомплектных школ. В начале года в Покровском районе объявили о закрытие сразу восьми средних образовательных учреждений, и, как оказалось, произошло это без согласования с департаментом образования и родителями. Последние, узнав, высказались против подобных мер. А теперь стала известна окончательная позиция и властей по данной проблеме. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Подобных ситуаций, когда у нас оптом пытаются закрыть школы, быть не должно. Еще раз повторяю: без позиции департамента подобных решений приниматься не может. Позиция департамента может строиться только на проверке - на инвентаризации имущественного комплекса, на инвентаризации педагогического состава, количества и качества образования, количества детей. У нас 33 малокомплектные школы. Каждую школу нужно посетить». Дмитрий Романов глава Покровского района: «Обсудив все «за» и «против», мы вчера приняли решение и отменили своим постановлением ранее принятое постановление о ликвидации школ».





Анна Вайсергисер

20 мая 2019 года







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