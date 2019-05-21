Орловец погиб при взрыве газовоздушной смеси

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вторник
21.05.2019
6:29:24
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Орловец погиб при взрыве газовоздушной смесиВозбуждено уголовное дело по факту гибели 36-летнего мужчины.
СК РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Предварительно установлено, что 19 мая 2019 года на территории бывшей птицефабрики, расположенной на территории Орловского района, в результате воспламенения газовоздушной смеси, примененной во время подготовки к игре в страйкбол, погиб 36-летний мужчина.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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