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вторник
21.05.2019
18:36:57
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Во Владимирской области стартует межрегиональный слет социальных предпринимателей «Сам себе работодатель»Участие в нем примет и наша область. Орловщину представят 12 человек, в их числе и те, кто занимается предпринимательством, несмотря на ограниченные возможности здоровья.
В рамках форума пройдут мероприятия, направленные на повышение квалификации предпринимателей в вопросах юриспруденции, бухгалтерского учёта, маркетинга. Будут работать образовательные площадки: «Социальное предпринимательство – поиск новых идей» и «Самозанятость людей с инвалидностью».
Участники обменяются опытом в реализации проектов, представят свои презентации и продемонстрируют таланты – в программе слета запланирована и творческая часть. Завершится работа форума 24 мая.
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