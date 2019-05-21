Новости версия для печати Предпринимателей в Орловской области стало больше Об этом сообщает ФНС.



В апреле этого года в регионе было зарегистрировано почти 27 000 субъектов малого и среднего бизнеса. Это на 147 больше, чем на начало года. А микропредприятий в регионе – почти 8 000. Их количество увеличилось на 75.





Мария Семак

21 мая 2019 года







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