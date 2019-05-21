Новости версия для печати Сотрудники орловского Роспотребнадзора сняли с продажи более 70 кг овощей за несоответствие гигиеническим нормативам Выявлены во время проверок и другие нарушения.



Специалисты управления исследовали овощи и фрукты на содержание солей тяжелых металлов, нитратов и пестицидов. Из 157 проб в четырех обнаружили вредные вещества и сняли товар с реализации. Помимо этого, у продавцов отсутствовала полная и достоверная информация на продукцию.

Виновные привлечены к административной ответственности, сообщает в ведомстве.





Мария Семак

21 мая 2019 года







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