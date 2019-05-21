Новости версия для печати Орловцы просят городскую власть вновь обратить внимание на работу общественного транспорта В мэрию поступила жалоба от жителей Северного района Орла. Люди сообщают, что добраться с той части города до центра без пересадок невозможно.



Помимо недочетов в маршруте, есть еще одна острая проблема, которая актуальна уже не первый месяц, – перевозчики не соблюдают вечерний график. И это не только в Северном районе. Вопрос о маршрутной сети городского транспорта вынесут на заседание ближайшего профильного комитета. Отметим, сейчас в областном центре действуют 34 городских автобусных маршрута, которые обслуживают 358 автобусов.





Мария Семак

21 мая 2019 года







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