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Перед каникулами сотрудники орловской Госавтоинспекции напомнят школьникам о правилах безопасности на дорогах

Все теоретические знания, полученные на уроке безопасности, школьники тут же смогли применить на практике. Ребята совершенствовали навыки управления велосипедом, вспоминали правила безопасности при переходе проезжей части, изучали значения новых дорожных знаков. Помимо этого сотрудники полиции показывали ребятам, как оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП.

Уроки безопасности конца учебного года пройдут в ряде орловских школ, а затем «Лаборатория безопасности» продолжит свое движение по пришкольным лагерям.