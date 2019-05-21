Перед каникулами сотрудники орловской Госавтоинспекции напомнят школьникам о правилах безопасности на дорогах

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вторник
21.05.2019
18:36:39
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Перед каникулами сотрудники орловской Госавтоинспекции напомнят школьникам о правилах безопасности на дорогахВ этом году к профилактической акции сотрудники полиции привлекли мобильный комплекс «Лаборатория безопасности». На днях такой выездной урок Лаборатории провели для учащихся Знаменской школы-интернат Орловского района.
Все теоретические знания, полученные на уроке безопасности, школьники тут же смогли применить на практике. Ребята совершенствовали навыки управления велосипедом, вспоминали правила безопасности при переходе проезжей части, изучали значения новых дорожных знаков. Помимо этого сотрудники полиции показывали ребятам, как оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП.
Уроки безопасности конца учебного года пройдут в ряде орловских школ, а затем «Лаборатория безопасности» продолжит свое движение по пришкольным лагерям.
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