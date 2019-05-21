Новости версия для печати Сегодня митрополит Орловский и Болховский Тихон встретился со студентами Среднерусского института управления Это первая большая публичная встреча нового владыки.



Несмотря на высокий сан, митрополит Тихон сразу задал разговору непринужденный и доверительный тон. Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Человек существо богоподобное. И наше богоподобие заключается в нашей с вами свободе, и в эту нашу свободу господь не вторгается, он не заставляет делать так или иначе, он дает нам возможность выбора. Мы люди свободные, именно в этом смысле этого слова». Темы, которые волновали молодежь, были самыми разными: от первых впечатлений об Орле и страниц автобиографии до взглядов на последний нашумевший конфликт в Екатеринбурге. Причем, вопросы можно было задавать как устно, так и письменно. Как заверил владыка, такие встречи будут проходить регулярно, поскольку именно такой формат позволяет сделать информацию максимально достоверной.





Оксана Гранн

20 мая 2019 года







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