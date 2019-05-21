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Взрослые готовятся к детскому отдыху

Комиссия проверяет все – от наличия огнетушителей до качества питания. Помимо этого должны провести обработку территории от клещей, провести анализ воды и почвы. Без этих процедур к работе не допустят.

Пристальное внимание уделяется и к квалификации персонала. Вожатым предстоит сдать итоговую аттестацию. Сейчас действуют жесткие правила - без специального удостоверения к работе с детьми не допускают.

Всего же в регионе будет работать около 320 оздоровительных учреждений. Планируется, что отдохнут в них больше 49 000 детей.