В Орле планируют провести реконструкцию здания театра кукол

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вторник
21.05.2019
6:29:12
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В Орле планируют провести реконструкцию здания театра куколВопрос о необходимости реконструкции здания Орловского театра кукол обсудили на аппаратном совещании в областной администрации сегодня.
По информации начальника областного Управления культуры и архивного дела Натальи Георгиевой, реконструкцию здания планируется провести в рамках национального проекта «Культура». Региональным проектом «Культурная среда» запланировано проведение реконструкции Орловского театра кукол в 2021 году. В целях организации работы по данному направлению необходимо подготовить проектно-сметную документацию за счет средств областного бюджета, сообщает информационный портал Орловской области.
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