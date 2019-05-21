Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- В ближайшее время на Орловщине построят еще четыре детских сада и ясли.

- Божья воля или свобода выбора? Митрополит ответил на вопросы студентов.

- Задачка повышенной сложности - решена. Реорганизация Покровских школ - отменена.

- «Поскользнулся, упал...». Для травматологов это - будни профессии. Сегодня они получают поздравления.

- Талантливых орловцев - ждут в Москве. Сегодня прошел отбор на бесплатное обучение в Академию театрального и киноискусства.



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Вести-Орёл

20 мая 2019 года







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