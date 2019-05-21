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За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 25 ДТП

Из них 8 ДТП с пострадавшими, в результате 9 человек получили телесные повреждения, 1 человек погиб.

20 мая в Орле в 12:53 водитель, управляя автомобилем «Шкода», следовал по ул.60 лет Октября и в районе д.44 по ул. М. Горького произошел наезд на препятствие (дорожное ограждение), с места ДТП водитель был доставлен в больницу им. Семашко, после осмотра отпущен на амбулаторное лечение. 
 
20 мая в Орле в 13:25 водитель, управляя автомобилем «Вольво», следовал по ул. Комсомольская и в районе д.394 произошло столкновение с мотоциклом «Хонда», который следовал в попутном направлении справа. В результате ДТП водитель мотоцикла «Хонда» получил телесные повреждения, отпущен на амбулаторное лечение. 
 
20 мая в 16:50 водитель, управляя автомобилем «Вольво», следовал по автодороге М-2 «Крым» и в районе 345 км произошло столкновение с автомобилем «Дэу», который двигался впереди в попутном направлении, с последующим наездом на пешехода 1958 г.р., который переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу, с последующим опрокидыванием автомобиля «Дэу» в правый кювет. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован. Также телесные повреждения получил водитель автомобиля «Дэу», отпущен на амбулаторное лечение. 
 
20 мая в деревне Большая Куликовка 20:20 водитель, управляя автомобилем «Бриллианс», следовал по ул. Школьной и в районе д.32 водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП водитель скончался на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи, пассажир (женщина 1990 г.р.), получила телесные повреждения, госпитализирована в отделение реанимации. 
 
20 мая в Орле в 21:10 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», следовал по ул. Машкарина и в районе д.10 произошло столкновение с мотоциклом «БМВ», который следовал в попутном направлении. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, отпущен на амбулаторное лечение.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области



Орловское Информбюро
21 мая 2019 года

 


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