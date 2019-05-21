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Под Орлом столкнулись два авто, а пострадал пешеход

Сообщение о ДТП на пульт 112 пришло около пяти вечера. Как нам удалось выяснить у очевидцев, автомобиль «Деу Гентра» попал под удар большегруза, когда остановился у пешеходного перехода. Дорогу в этот момент пересекали несколько человек.

Стоявшая на тормозах легковушка, сопротивляясь инерции удара, оставила на «зебре» и на асфальте следы юза. Разбитая «Деу» опрокинулась на тротуар, а по пути смела пешехода. Водитель перевернутой на крышу иномарки покинуть салон самостоятельно не смог. К нему на помощь пришли водитель и пассажиры из встречного потока, которые сами едва не попали под удар.

Водитель перевернутой иномарки комментировать обстоятельства аварии за очевидностью ситуации не стал. Нам удалось лишь узнать, что в госпитализации он не нуждается. А вот пешехода предпенсионного возраста, по словам очевидцев, в скорую помощь грузили в состоянии, близком к критическому.

Водитель автотягача «Вольво» с полуприцепом-цистерной так объяснил обстоятельства происшествия: солнце не позволило увидеть, что загорелись стоп-сигналы на легковом автомобиле в момент торможения.

Расследование ДТП продолжается.