Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Статистика количества ДТП на орловских дорогах - пополнилась. Столкнулись два авто, а пострадал пешеход.

- Скоро лето. К концу мая все оздоровительные учреждения региона должны быть готовы к летнему приему детей.

- Талант и вдохновение, помноженные на мастерство. В Орле завершился этап международного конкурса исполнительского мастерства. Кто удостоился наград?



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Вести-Орёл

21 мая 2019 года







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