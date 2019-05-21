Новости версия для печати В Орле завершился международный музыкальный конкурс исполнительского мастерства Более 100 юных талантов приняли участие в российском этапе международного конкурса исполнительского мастерства. Он был посвящен 115-летию со дня рождения выдающегося деятеля отечественной культуры и музыкального образования Дмитрия Кабалевского. Конкурс стал частью масштабного культурно-образовательного проекта «Кабалевская эстафета». Гостей и участников принимала орловская школа искусств, которая носит имя нашего прославленного земляка.



Исполнительское мастерство конкурсантов оценивало не просто компетентное, а, можно сказать, выдающееся жюри. Это очень известные и признанные музыканты. Василий Щербаков, профессор МГК им. П.И. Чайковского, гендиректор Фонда Д.Б. Кабалевского: «Очень значимое событие и для нас, Фонда Кабалевского, и для Орла и Орловской области. И очень приятно, что конкурс, как мне кажется, состоялся. Мы видим, что множество близлежащих регионов и достаточно далеких, вплоть до Архангельской области, приехали на конкурс». То, что этот конкурс состоялся, целиком и полностью заслуга школы искусств имени Кабалевского. Именно благодаря ее тесному и плодотворному сотрудничеству с фондом имени нашего знаменитого земляка Орел смог стать одним из первых регионов, который принял «Кабалевскую эстафету». Причем почти половина участников были воспитанниками орловских педагогов. Римма Логвинова, директор Орловской ДШИ им. Д.Б. Кабалевского: «Они показали, насколько наш Орловский регион богат талантами, насколько у нас увлеченные педагоги, насколько они профессионально подходят к работе с детьми, а эта работа очень сложная. Для того, чтобы воспитать лауреата и даже участника конкурса, нужно применить не только свои профессиональные навыки, свои умения, но и безусловно вложить душу». Подводить итоги российского этапа международного конкурса жюри было не просто. Уровень участников был настолько высок, что выбирать приходилось лучших их лучших. В число лауреатов попали свыше 40 исполнителей, больше половины среди них орловские конкурсанты. Но проигравших не было. Главную задачу для себя выполнил каждый. София Волчкова, участница конкурса (г. Белгород): «Важно было показать себя, чтобы нарабатывать свое мастерство, потому что каждый выход - неважно где - дает толчок вперед и рост. Поэтому мы на этом конкурсе выросли, и будем расти дальше». А высоту, к которой нужно стремиться, задали члены жюри. Каждый из них провел для конкурсантов уникальный мастер-класс.









Оксана Гранн

21 мая 2019 года







На главную страницу





