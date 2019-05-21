Новости версия для печати Обучение с увлечением В Доме творчества Заводского района Орла подвели итоги года. Отчетный концерт собрал немало зрителей. И аплодисменты после каждого выступления - были громкими и искренними - в этом убедилась и наша съемочная группа.



Традиционный ежегодный итоговый концерт Заводского Дома творчества прошел на площадке Театра кукол. В фойе гостей встречали гитаристы, к зрительному залу и к месту проведения мастер-классов провожали юные артисты. По сигналу третьего звонка зрители заняли места в зале. Разлетелись мыльные пузыри. Буратино объявил: «Волшебство начинается!». А сотворили волшебство воспитанники Дома творчества под руководством своих педагогов. Танцами, песнями и игрой на музыкальных инструментах удивляли гостей. Евгения Кузякина, директор Дома детского творчества №3 г.Орла: «В Доме детского творчества занимаются более 3 тысяч детей по шести основным направлениям - технической, художественной, естественнонаучной, социально-педагогической, туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной. Это более 57 детских объединений, которые посещают наши ребята». И это не предел. В этом году открылось два новых направления - шахматы и мультипликация. Возможно, в ближайшем сезоне детей станут обучать и искусству кинематографии. Цель будущего - своя киностудия.









Анна Вайсергисер

21 мая 2019 года







На главную страницу





