Новости версия для печати У главы администрации Орла - новый заместитель Сферу ЖКХ возглавил бывший военный комиссар, полковник Евгений Гришин. Его представили сегодня на рабочем совещании в мэрии Орла.



Евгений Гришин был военкомом с 2003 по 2006 год. Кроме того, в 2010 году он возглавлял аппарат орловского Облсовета. Сейчас, пока с приставкой «и.о.», ему предстоит руководить городским хозяйством и транспортом.





Татьяна Напольских

21 мая 2019 года







На главную страницу





