Новости версия для печати 7000 волонтёров - это не предел К 2024 году в добровольчество должны быть вовлечены 70% от общего числа орловских студентов, половина всей молодёжи региона и 20% населения области. Такие цели обозначил президент.



Как их достичь поставленные президентом цели накануне обсуждали в администрации области, в ходе заседания межведомственного совета по развитию добровольчества. Прошлый год показал, что у Орловщины есть все шансы - волонтёры хорошо показали себя в подготовке к празднованию 75-летию освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков и организации мероприятий, посвящённых и 200-летию Ивана Сергеевича Тургенева. Сегодня на регулярной основе активной волонтёрской деятельностью в нашем регионе занимаются 7000 человек. Павел Калугин, и.о. руководителя департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области: Особо отмечу проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018». Проект инклюзивный спектакль «Открытая дверь» вошёл в тройку проектов-победителей конкурса по России. Кроме того оказана финансовая поддержка социально-ориентированных НКО в прошедшем году, поддержано более 40 организаций на общую сумму 10 миллионов рублей».





Антон Киселёв

21 мая 2019 года







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