Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
21.05.2019
18:35:49
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Летопись войны

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

7000 волонтёров - это не предел

К 2024 году в добровольчество должны быть вовлечены 70% от общего числа орловских студентов, половина всей молодёжи региона и 20% населения области. Такие цели обозначил президент.

Как их достичь поставленные президентом цели накануне обсуждали в администрации области, в ходе заседания межведомственного совета по развитию добровольчества. Прошлый год показал, что у Орловщины есть все шансы - волонтёры хорошо показали себя в подготовке к празднованию 75-летию освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков и организации мероприятий, посвящённых и 200-летию Ивана Сергеевича Тургенева. Сегодня на регулярной основе активной волонтёрской деятельностью в нашем регионе занимаются 7000 человек.
 
Павел Калугин, и.о. руководителя департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области: Особо отмечу проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018». Проект инклюзивный спектакль «Открытая дверь» вошёл в тройку проектов-победителей конкурса по России. Кроме того оказана финансовая поддержка социально-ориентированных НКО в прошедшем году, поддержано более 40 организаций на общую сумму 10 миллионов рублей».



Антон Киселёв
21 мая 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта