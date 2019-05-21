Новости версия для печати Накануне вечером ДТП в Орловском районе привело к трагическим последствиям В селе Большая Куликовка при опрокидывании автомобиля погиб водитель иномарки, один из его пассажиров серьезно пострадал.



Довольно редко дознавателям ГИБДД приходится проводить замеры места ДТП на грунтовых дорогах. В Большой Куликовке как раз такой случай. Смертельные травмы мужчина, управлявший китайским автомобилем, вероятнее всего, получил в момент опрокидывания, будучи выброшенным за пределы салона и оказавшись между машиной и грунтом. Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «В 20:20 водитель 1986 года рождения, не имея права управления, управлял автомобилем «Бриллианс», следовал по улице Школьной деревни Большая Куликовка Орловского района. В районе дома № 32 по улице Чкалова допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. Его пассажир - девушка 1990 года рождения - была доставлена в отделение реанимации в одно из лечебных учреждений города Орла». Еще один пассажир автомобиля после ДТП от госпитализации и медпомощи отказался. Выяснение причин и обстоятельств ДТП продолжат следственные органы Орловского райотдела. Но уголовным делом расследование обернется едва ли.









Иван Суверин

21 мая 2019 года







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